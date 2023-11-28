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Дзен Дневник

2 подписчика

Странный нелепый «Убийца» (2023) от Дэвида Финчера

Странный нелепый «Убийца» (2023) от Дэвида Финчера

Я слежу за дыханиеми просто щурюсь в прицелпотом появляются людипотом это группа телв основном они валятся рядоминогда друг на дружку внахлёсткто то из них носил Прадуа кто то качался всерьёз я говорю вам экспертноэто прекрасная смертьво первых это эффектнотрагедия! обалдеть!а во вторых это сразуэто вам не циррози не в мозг метастазыи не тупой передозя для […] Сообщение Странный нелепый «Убийца» (2023) от Дэвида Финчера появились сначала на Дзен дневник.

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