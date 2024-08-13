Бешикташ – Антальяспор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Турции 18 августа

В воскресенье, 18 августа, сыграют Бешикташ и Антальяспор в 2 туре Чемпионата Турции по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк».