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Military Watch назвало танки ФРГ Leopard 1 для Украины устаревшими из-за нарезного орудия

Military Watch назвало танки ФРГ Leopard 1 для Украины устаревшими из-за нарезного орудия

Американское издание Military Watch  проинформировало, что отправленные Германией танки Leopard 1 создадут новые проблемы для ВС Украины, так как их орудия безнадежно устарели и существует дефицит боеприпасов для этой техники, сообщает РИА "Новости".

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