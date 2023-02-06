Military Watch назвало танки ФРГ Leopard 1 для Украины устаревшими из-за нарезного орудия

Американское издание Military Watch проинформировало, что отправленные Германией танки Leopard 1 создадут новые проблемы для ВС Украины, так как их орудия безнадежно устарели и существует дефицит боеприпасов для этой техники, сообщает РИА "Новости".
Американское издание Military Watch проинформировало, что отправленные Германией танки Leopard 1 создадут новые проблемы для ВС Украины, так как их орудия безнадежно устарели и существует дефицит боеприпасов для этой техники, сообщает РИА "Новости".
Свежие комментарии