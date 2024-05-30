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Царьград

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Батюшки объяснили, что молитва с перечислением грехов – это еще не покаяние

Батюшки объяснили, что молитва с перечислением грехов – это еще не покаяние

Покаяние – это не просто исповедь грехов перед Богом, это глубокое духовное преображение, которое требует активных действий и искреннего стремления к изменению.

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