Китай и страны Глобального Юга объединяются для регулирования искусственного интеллекта

В четверг в Шанхае состоялась торжественная церемония подписания соглашения о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Cooperation Organization).
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