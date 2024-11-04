NatComms: разработаны генетические модули, собирающиеся в трубчатые структуры

Международная группа ученых из Калифорнийского университета в США и Римского университета Тор Вергата в Италии создала синтетические гены, которые могут превращаться во внутриклеточные структуры из модульных блоков.
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