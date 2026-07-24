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Царьград

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Охлобыстин отпраздновал 60-летие без участия Михаила Ефремова

Охлобыстин отпраздновал 60-летие без участия Михаила Ефремова

Иван Охлобыстин отметил 60-летний юбилей 22 июля в кругу гостей, но без давнего друга Михаила Ефремова.

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