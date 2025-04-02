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Вучич заявил, что два мировых лидера якобы тайно поддерживают контакты с Путиным

Вучич заявил, что два мировых лидера якобы тайно поддерживают контакты с Путиным

www.globallookpress.com/MFA Russia/via Globallookpress.com Сербский президент Александр Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу, что его последняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась еще в 2021 году.

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