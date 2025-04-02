www.globallookpress.com/MFA Russia/via Globallookpress.com Сербский президент Александр Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу, что его последняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась еще в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии