Reuters: после атаки дронов ВСУ частично приостановил работу Рязанский НПЗ Глава киевской хунты демонстративно игнорирует многократные заявления президента США, который увязывает рост цен на топливо, в том числе дизельное в США, с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России.