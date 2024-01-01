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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова дирекции ЮТУБ-канала об украинизации многих программ на этом канале для россиян.

   НЕУЖЕЛИ руководители ЮТУБ-канала и украинские блогеры и политики не понимают, что большинство россиян не понимают укаинской МОВЫ и все их передачи на своём языке не доходят до сознания россиян и никакого воздействия не оказывают, кроме раздражения.

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