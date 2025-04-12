Маск поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным, назвав его великолепным

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что американец сделал больше для мира, чем критикующие его бюрократы за всю их карьеру.
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