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Маск поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным, назвав его великолепным

Маск поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным, назвав его великолепным

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что американец сделал больше для мира, чем критикующие его бюрократы за всю их карьеру.

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