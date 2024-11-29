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Байден принуждает Зеленского к смирению

Байден принуждает Зеленского к смирению

В Вашингтоне таки официально признали, что разрешили Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине территории РФ.

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Комментарии
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Виктор Владимирович
Кое кому уже не до смеха. Так что и ты дура рот закрой...😀😀😀
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
В.В. Пякин в своей передаче &quot;Вопрос-ответ&quot; сказал, что удар &quot;Орешником&quot; по &quot;Южмашу &quot; вызвал землетрясения от которого разрушились все конструкции на глубину всего строения . Об этом не знал Герасимов. И это было шоком для внутренних врагов России- холопов США. На западе же надеялись, что ракета прилетит по Киеву, убрали свои посольства во Львов. А потом бы говорили, что путин уничтожает население украины. Они подталкивали нас, чтобы удар был по Киеву. Зеленский потребовал немедленно созвать совещание представителей НАТО с вопросом, что делать. Но совещание собрали только 26. 11. 2024. Всё созванивались с набиуллиной, герасимовым, чтобы узнать их мнение по ускорению развала экономики и запрета ответного ядерного удара. Но у Путина все КБ подчинены ему, а не герасимову и в них есть запас новейшего оружия, которое будет применено, если запад нанесёт ядерный удар.
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6 час.
Александр Ляшенко
Лиана Ланц, ты это хохлам рассказывай,утешь их, им сейчас твой бред. как бальзам на душу.А сюда не суйся. от тебя воняет.
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5 час.

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