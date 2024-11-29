Байден принуждает Зеленского к смирению

ВТ

Василий Топчий

В.В. Пякин в своей передаче "Вопрос-ответ" сказал, что удар "Орешником" по "Южмашу " вызвал землетрясения от которого разрушились все конструкции на глубину всего строения . Об этом не знал Герасимов. И это было шоком для внутренних врагов России- холопов США. На западе же надеялись, что ракета прилетит по Киеву, убрали свои посольства во Львов. А потом бы говорили, что путин уничтожает население украины. Они подталкивали нас, чтобы удар был по Киеву. Зеленский потребовал немедленно созвать совещание представителей НАТО с вопросом, что делать. Но совещание собрали только 26. 11. 2024. Всё созванивались с набиуллиной, герасимовым, чтобы узнать их мнение по ускорению развала экономики и запрета ответного ядерного удара. Но у Путина все КБ подчинены ему, а не герасимову и в них есть запас новейшего оружия, которое будет применено, если запад нанесёт ядерный удар.