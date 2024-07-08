Айрат Зарипов: Каждый закон важен, так как направлен на совершенствование какой-то сферы

О необходимости принятия закона по патриотическому воспитанию, регулировании вопросов в области нематериального этнокультурного достояния, работе депутатов по школьному питанию в интервью «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.
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