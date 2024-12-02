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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Marvel Rivals ушла на золото, хоррор от авторов Lies of P, LEGO Джеймс Бонд, доход Star Citizen… ...

Marvel Rivals ушла на золото, хоррор от авторов Lies of P, LEGO Джеймс Бонд, доход Star Citizen… ...

Marvel Rivals ушла на золото, хоррор от авторов Lies of P, LEGO Джеймс Бонд, доход Star Citizen…Fortnite побила рекорд по онлайну, Marvel Rivals ушла «на золото», авторы Lies of P делают научно-фантастический сурвайвал-хоррор на UE5, в Сети оказался трейлер с питчем LEGO-игры про Джеймса Бонда, Star Citizen принёс авторам свыше 750 млн долларов, вышел свежий трейлер отечественного экшена «Война Миров: Сибирь», «Бессмертный.

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