Marvel Rivals ушла на золото, хоррор от авторов Lies of P, LEGO Джеймс Бонд, доход Star Citizen…Fortnite побила рекорд по онлайну, Marvel Rivals ушла «на золото», авторы Lies of P делают научно-фантастический сурвайвал-хоррор на UE5, в Сети оказался трейлер с питчем LEGO-игры про Джеймса Бонда, Star Citizen принёс авторам свыше 750 млн долларов, вышел свежий трейлер отечественного экшена «Война Миров: Сибирь», «Бессмертный.