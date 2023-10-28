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Позитив для оптимистов

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Запад начал признавать поражение Украины

Запад начал признавать поражение Украины

Поддержка Украины становится не интересна все большему числу стран ЕС @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Евгений Поздняков На саммите Евросоюза не удалось согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

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Комментарии
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виктор матвеев
Не загорами время когда ЕЭС будет бросать ВСУ только жалкие объедки.
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