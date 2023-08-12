РИА Новости: морпех ВСУ Реул рассказал о предательстве СБУ в Херсонской области

Пленный морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Реул рассказал РИА Новости, как сослуживцы бросили его в Херсонской области, а Служба безопасности Украины, завербовав его как агента на территории РФ, обманула и фактически сдала Москве.