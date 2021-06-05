Аргументы недели

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Экс-сотрудник Генштаба Сивков: Россия не сможет победить США и НАТО без ядерного оружия в случае затяжной войны

Экс-сотрудник Генштаба Сивков: Россия не сможет победить США и НАТО без ядерного оружия в случае затяжной войны

Российская Федерация не сможет одержать победу над Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом без ядерного оружия в случае затяжного конфликта.

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Павел Смирнов
Для того и держим ядерное оружие, что бы не пришлось доказывать, просто ебн... и все.
ольга решетникова
Два десятка стран против одной России. Не стыдно, уроды?

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