Стив Нэш: «Переживаю за Хардена. Не знаю, будет ли он играть во 2-м матче»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш выразил сочувствие Джеймсу Хардену, который выбыл из строя на первой минуте 1-го матча серии плей-офф против «Милуоки» (115:107, 1-0) из-за травмы подколенного сухожилия.
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