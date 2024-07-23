Александр Дубинский: Плохой знак для партии Зеленского. Опасения о нелегитимном продлении полномочий Рады

Юля Яцык из «Слуг» — наверное, самый конъюнктурный персонаж. Например, когда у Коли Тищенко разваливалась руками Арахамии депутатская группа (таким образом Офис Президента хотел забрать у Коли должность замглавы фракции) – Яцык перешла к нему в группу.
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