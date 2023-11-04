Появились первые подробности мощного землетрясения в Непале: множество погибших

Десятки человек погибли в результате мощного землетрясения в Непале. По последним данным, в результате подземных толчков в Джаджаркоте в провинции Карнали примерно в 300 милях к западу от Катманду погибло по меньшей мере 128 человек и были разрушены дома.
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