Число раненых при атаке США на свадьбу в Иране достигло 68. Четверо погибли

Среди погибших участников свадебной церемонии один ребёнок.Число пострадавших в результате удара США по жилой застройке в иранской провинции Хормозган, где проходила свадебная церемония, выросло до 68 человек.
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