Многострадальную дачу Фаберже в Парголово должны отреставрировать к февралю 2027 года

Собственнику дачи Фаберже все же придется провести реставрационные работы. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга добивается реставрации свыше десяти лет.
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