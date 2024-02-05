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Многострадальную дачу Фаберже в Парголово должны отреставрировать к февралю 2027 года

Многострадальную дачу Фаберже в Парголово должны отреставрировать к февралю 2027 года

Собственнику дачи Фаберже все же придется провести реставрационные работы. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга добивается реставрации свыше десяти лет.

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