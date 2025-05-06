«Страна»: ВСУ не смогут ударить по параду в Москве. Их сдержит один фактор

Страна.ua | Украина ВСУ не осмелятся бить по параду в Москве, потому что на нем будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, сокрушается бывший командир запрещенного в России украинского нацбатальона "Айдар"* Евгений Дикий.