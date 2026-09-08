Новые ракеты "Бандероль" активно применяются на СВО вместо высокоточных ЛМУР

Одним из ключевых преимуществ "Бандероли" перед ЛМУР является дальность применения – до 500 км.Крылатые ракеты S8000 "Бандероль", активно применяемые в ходе специальной военной операции, практически заменили лёгкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР, "Изделие 305"), ранее использовавшиеся с вертолётов армейской авиации.
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