Иркутск и Байкал показали в тревел-шоу «Неизвестные маршруты России»

Телеканал «Культура» представил фильм «Иркутская область. От Иркутска до Байкала». Ведущий Максим Привалов отправился на прогулку по Набережной, искупался в ледяной Ангаре, побывал на Иркутской ГЭС и даже подружился с нерпами, сообщает министерство культуры региона.