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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дерик Куин о скептическом отношении: «Это потому что я толстый и медленный?»

Центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин (13-й номер драфта-2025) вошел во вторую сборную новичков прошедшего сезона, однако оставил смешанные впечатления от своего выступления.

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