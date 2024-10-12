Медвежий угол
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Медвежий угол

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Демографические заскоки или "А у судьи неправого в руках кривая мера?"

Демографические заскоки или "А у судьи неправого в руках кривая мера?"

С демографией у нас сейчас всё непросто, потому ситуация требует грамотных, а главное - взвешенных и системных решений.

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Комментарии
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Александр Денисов
Чем набита голова у этих идиотов со званиями докторов наук, видимо им звания подарили и на должности поставили... экономисты херовы...
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3 час.
Александр Павлов
Да вы чего? Их сюда и завозят, чтобы они плодились как можно больше и вместо нас. Для этого нашими налогами их и кормят.
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3 час.
СБ
Слава Белый
Кто рулит деньгами в мире? Кто рулит массовой культурой в мире? В основном на всех ключевых постах представители одного племени! Правильно, евреи! Именно с их подачи начинались все основные войны на планете. 1 и 2 мировые абсолютно. Основное развитие мировой цивилизации последнюю тысячу лет предоставили европейские народы. Практически все открытия совершили европейцы. Кто первый на сокращение населения? Европейские народы, как самые теперь ненужные, потому что самые думающие. Искусственный интеллект, роботы дальше будут давать основное производство. Сильным мира думающие больше не нужны. Они больше не хотят делится с ними ресурсами планеты. Посмотрите кто рулит баблом на планете? Остальные будут их рабами или подлежат уничтожению. Какая демография? Ковид был первой ласточкой. Запечатывали весь мир. Хочешь работать? Прививка! Как вакцины одномоментно появились везде? Что кололи людям? Туфту! Это была только проверка на вшивость. Прошло удачно.
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3 час.

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