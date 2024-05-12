С днем Победы

Знаю от папы, знаю от деда -Девятого мая пришла к нам Победа, Тот день весь народ ожидал, Тот день самым радостным стал!9 мая - День Великой Победы - один из главных праздников нашей страны! Сегодня мы отмечаем торжественный день - 80-летие со дня Победы освобождения Беларуси.