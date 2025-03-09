Завтраки от супермоделей

Завтрак супермодели: чем питаются звезды мирового подиумаКто из девушек не мечтал в детстве стать супермоделью? Конечно, их жизнь кажется сказкой: свет софитов, красивые наряды, миллионные гонорары, путешествия по всему миру… Что может быть лучше? Но так ли это легко? Ведь модель должна всегда держать себя в форме.