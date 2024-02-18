Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚴♀️В российском Крыму появилось много площадок для экстремальных видов спорта BMX-райдер из Москвы Макс Новосёлов и судья батутных соревнований Никита Спица рассказали, что в последние годы на полуострове делают всё для развития велосипедного мотокросса и батутного спорта.
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