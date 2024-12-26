Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель

П

Петр

Михалков герой несомненно. НО по его взглядам на ее величество реальность надо строить ИИ, ... и уже ИИшную версию да в кремль, да им всем на стол для принятия решений. А просто словами и даже супер правильными чичас, уже не модно. А от ИИ не отвертеться он спросит куда "собаку зарыли"