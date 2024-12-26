Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель. По словам режиссёра, "борцы" с режимом стремятся разорвать любые связи между властью и обществом и убедить людей в том, что "власть коррумпирована снизу доверху, оторвана от народа, сидит на золотых унитазах".
Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель
Комментарии
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П
Петр
Михалков герой несомненно. НО по его взглядам на ее величество реальность надо строить ИИ, ... и уже ИИшную версию да в кремль, да им всем на стол для принятия решений. А просто словами и даже супер правильными чичас, уже не модно. А от ИИ не отвертеться он спросит куда "собаку зарыли"
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6 час.
Сергей Орлов
опять дунька козолупова по кличке божена рынска заблеяла.
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5 час.
Леонид Никулин
молодец барчук ..успеха ему -чтоб додавил тварей и ублюдков либерти
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1 час.
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