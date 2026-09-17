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Новости Липецка

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Липецкий суд рассмотрит иск «Союзмультфильма» о защите прав на Чебурашку

Липецкий суд рассмотрит иск «Союзмультфильма» о защите прав на Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» требует взыскать с предпринимателя 10 тысяч рублей за нарушение прав на персонаж «Чебурашка» и ещё 20 тысяч за нарушение прав на товарные знаки и госпошлину.

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