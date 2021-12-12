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БЫСТРОВ: Я мочу всех, кто этого заслуживает. Но у меня нет настроя кого-то зафигачить, а отношения сложнее с питерскими – они еще чтут традиции

БЫСТРОВ: Я мочу всех, кто этого заслуживает. Но у меня нет настроя кого-то зафигачить, а отношения сложнее с питерскими – они еще чтут традиции

- Для вас сейчас «Матч» - это работа, приработок или чисто развлечение? – вопрос экс-игроку «Зенита» и «Спартака» Владимиру Быстрову.

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