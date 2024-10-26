В Челябинской области ухудшаются погодные условия. Водителей просят воздержаться от поездок за город

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в большинстве районов Южного Урала пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.