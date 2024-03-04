Он сделал великий и страшный выбор....

Гарибян Сусанна

Не знаю по чьей воле Бога или проведения Россия впервые за долгие годы обрела мудрого и грамотного политика. Руководителя страны и патриота. В нём всё от имени Владимир владеющий миром до фамилии Путин- указывающий путь, воинское прошлое, необходимое главнокомандующему страны, служба в разведке, дающая огромный опыт в работе с врагами и противниками, твёрдость и последовательность в выполнении задач, которые от продумывает и ставит перед собой и перед страной, взаимосвязаны. Такое впечатление, что его к нам послали наши предки, чтобы поднять Россию с колен и вернуть ей былое могущество. Ему очень трудно восстанавливать то, что натворили его предшественники, но он справляется и идёт вперёд по одному ему известному прану. Построены дороги, восстанавливается военное могущество страны, возрождаются заводы, строятся школы, Дома культуры, дошло дело и до сельского хозяйства... Ему мешают, вредят либералы, буржуи, внутренние и внешние враги, а он, как солдат, выполняет долг, дав клятву Отечеству. И сколько бы ни пытались враги России опорочить его, народ ему верит и идёт за ним и вместе с ним. А иначе разве было бы столько добровольцев в рядах СВО, конечно нет. Запад уже в открытую грозит введением своих войск на территорию боевых действий СВО и мы понимаем, что может случиться страшное- мировая война и гибель цивилизации. Но у нас есть Путин, на которого мы надеемся и рассчитываем. Он свою страну в обиду не даст.