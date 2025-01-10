ЯО и подходы: они и мы

Они бьют по мирняку. Гибнут люди. У нас есть Бомба. Когда-то США такой же бомбой снесли два крупных японских города вместе с людьми.
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