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ЯО и подходы: они и мы

ЯО и подходы: они и мы

Они бьют по мирняку. Гибнут люди. У нас есть Бомба. Когда-то США такой же бомбой снесли два крупных японских города вместе с людьми.

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