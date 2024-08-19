Патриарх Кирилл назначил священника с Камчатки новым главой епархии в ХМАО 

Патриарх Кирилл назначил клирика Петропавловской епархии, архимандрита Михаила (Малаханова) главой Югорской и Няганской епархии, временно управляющим которой с марта 2023 года был митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
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