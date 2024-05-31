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Непомнящий об РПЛ: «Почему бы не сделать 18 команд в следующем сезоне? А то останемся без хороших стадионов в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем»

По итогам сезона лигу могут пополнить сразу 4 клуба из Мелбет Первой лиги. «Химки» и «Динамо» Махачкала заменят «Сочи» и «Балтику», «Пари НН» и «Урал» проиграли первые стыковые матчи – тульскому «Арсеналу» и «Акрону» соответственно.

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