Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Горемыкин наградил участников фестиваля кадетской дружбы в Казани

Горемыкин наградил участников фестиваля кадетской дружбы в Казани

Во время рабочей поездки в войска ЦВО заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин принял участие в торжественной церемонии закрытия III Международного фестиваля кадетской дружбы «В единстве – сила!».

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