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  • StarPer
    А наш главный как бы и промолчал💐 Аксёнов поздра...
  • Садко Гусляр
    ...война дворцам мир хижинам.. - даёшь достойную зарплату и восьмичасовой рабочий день и месяц отпуска и на пенсию ка...💐 Аксёнов поздра...
  • Сергей Дмитриев
    ОнЕ же не оттудОВа ломанули в Израиль ! Пощадите пострадавших от неонацистов.👍 Некоторые неме...

❗️Аксёнов заявил, что возмездие за гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе

❗️Аксёнов заявил, что возмездие за гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе обязательно будет Девять лет прошло со дня трагедии в Одессе, где нацисты сожгли в здании местного Дома профсоюзов десятки людей, которые не хотели жить под их диктатом.

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