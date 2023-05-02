❗️Аксёнов заявил, что возмездие за гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе обязательно будет Девять лет прошло со дня трагедии в Одессе, где нацисты сожгли в здании местного Дома профсоюзов десятки людей, которые не хотели жить под их диктатом.