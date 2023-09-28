Топчик лук с джоггерами и тишкой: разбираем молодежный гардероб и учим новые слова

Молодежь все дальше отделяется от старшего поколения – понять друг друга стало целой наукой. Даже повседневная одежда, которой подростки и молодые люди сейчас уделяют так много внимания, имеет совсем другие, замысловатые названия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)