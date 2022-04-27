Дональда Трампа признали виновным в неуважении к суду за то, что он не предоставил документы генеральному прокурору Нью-Йорка в рамках расследования финансовых сделок бывшего президента и Trump Organization.
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