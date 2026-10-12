В пригороде Екатеринбурга появился полноценный мэр

Дума Березовского городского округа Свердловской области единогласно избрала новым главой муниципалитета Владимира Шауракса, ранее временно исполнявшего обязанности мэра.
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