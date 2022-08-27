Washington Post: Соединенные Штаты увеличили поставки оружия Украине по морю

Соединенные Штаты увеличили поставки оружия и боеприпасов на Украину морским путем. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило издание Washington Post— Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине, — сказано в статье.
Соединенные Штаты увеличили поставки оружия и боеприпасов на Украину морским путем. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило издание Washington Post— Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине, — сказано в статье.
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