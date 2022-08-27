Вечерняя Москва

17 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    ...А в это время начинаем разбирать окупившийся Северный поток 2 и транспортировать для инфраструктуры Севморпути и А...Нехаммер призвал ...
  • Майя Maja
    Проблемы с хранением данных и чипами?Захарова назвала ...
  • Николаевна
    Что за бредНазван топ-5 женс...

Washington Post: Соединенные Штаты увеличили поставки оружия Украине по морю

Washington Post: Соединенные Штаты увеличили поставки оружия Украине по морю

Соединенные Штаты увеличили поставки оружия и боеприпасов на Украину морским путем. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило издание Washington Post— Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине, — сказано в статье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх