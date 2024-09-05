В Тверской области прошел консультационный семинар для предпринимателей совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России

30 августа в целях разъяснения правил постановки на миграционный учет иностранных граждан, в том числе по адресам организаций, активно привлекающих к трудовой деятельности иностранных работников, правовых последствиях несоблюдения миграционного законодательства был организован консультационный семинар в офисе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Антона Стамплевского.
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