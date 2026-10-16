«Я жгу Париж»: 17 октября французы хотят спалить Елисейский дворец Макрон теряет власть под песню школьников на мотив русской «Катюши» Сергей Аксёнов На фото: протест во Франции (Фото: AP/TASS) Протесты рассерженной молодёжи во Франции в предстоящие выходные могут выйти на новый уровень.
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