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Мировое обозрение

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Героя с Камчатки поздравил с Новым годом глава родного района

Героя с Камчатки поздравил с Новым годом глава родного района

Героя с Камчатки поздравил с Новым годом глава родного района (видео) В предверии Нового года глава Быстринского муниципального района Камчатского края Анатолий Владимирович Вьюнов позвонил бойцу-земляку находящемуся в зоне СВО.

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