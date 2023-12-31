Героя с Камчатки поздравил с Новым годом глава родного района (видео) В предверии Нового года глава Быстринского муниципального района Камчатского края Анатолий Владимирович Вьюнов позвонил бойцу-земляку находящемуся в зоне СВО.
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