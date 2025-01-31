Представлен двигатель Ford Megazilla 2.0 V8 объемом 7,3 л[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Несмотря на экологическую повестку, индустрия «моторов в ящике» (crate engines) по-прежнему процветает в США.
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