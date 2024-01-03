В Ледовом дворце "Кристалл" установят систему записи спорных ситуаций в хоккее

Хоккейный клуб Тамбов покупает систему записи и просмотра спорных ситуаций в хоккее с шайбой. Начальная стоимость программно-аппаратного комплекса «Видеогол» составляет 17,6 миллиона рублей, которые клуб получит из областного бюджета в качестве субсидии.