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Перекладина преткновения: «Спартак» провалил первый тайм, не забил пенальти и проиграл махачкалинскому «Динамо»

Перекладина преткновения: «Спартак» провалил первый тайм, не забил пенальти и проиграл махачкалинскому «Динамо»

«Спартак» в стартовом матче 24-го тура дома сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо». Команда Деяна Станковича провалила первый тайм, пропустив дважды к 16-й минуте, но после перерыва и нескольких замен преобразилась, сократила разрыв до минимума и обязана была сравнивать счёт.

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