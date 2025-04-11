Перекладина преткновения: «Спартак» провалил первый тайм, не забил пенальти и проиграл махачкалинскому «Динамо»

«Спартак» в стартовом матче 24-го тура дома сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо». Команда Деяна Станковича провалила первый тайм, пропустив дважды к 16-й минуте, но после перерыва и нескольких замен преобразилась, сократила разрыв до минимума и обязана была сравнивать счёт.